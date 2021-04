La Lombardia corre. "Riapriamo le Rsa". E Bertolaso esulta: missione compiuta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le vaccinazioni procedono veloci, la Regione chiede al governo di permettere le visite nelle case di riposo. Il commissario: "La macchina è efficiente, non servo più sette giorni su sette" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le vaccinazioni procedono veloci, la Regione chiede al governo di permettere le visite nelle case di riposo. Il commissario: "La macchina è efficiente, non servo più sette giorni su sette"

Advertising

fattoquotidiano : LA LOMBARDIA Dopo una partenza drammatica, la campagna vaccinale Moratti-Bertolaso corre. Addirittura troppo, tant… - EmilianoVerga : RT @MassimoSertori_: ??Più di 84mila #vaccinazioni in un giorno (il triplo del #Lazio) e oltre 3milioni di #dosi somministrate. La #Lombardi… - marco_disca : RT @MassimoSertori_: ??Più di 84mila #vaccinazioni in un giorno (il triplo del #Lazio) e oltre 3milioni di #dosi somministrate. La #Lombardi… - MassimoSertori_ : ??Più di 84mila #vaccinazioni in un giorno (il triplo del #Lazio) e oltre 3milioni di #dosi somministrate. La… - MaddalenaGiorg3 : @Ariachetira La Lombardia corre e vaccina ad un tasso superiore di qualsiasi altra regione italiana Per buona pace… -