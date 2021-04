La donna nella Chiesa dalla Creazione a Francesco (III) (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Vittorino Merinas Gesù aprì nel mondo ebraico una parentesi rivoluzionaria sui rapporti, allora prescritti e vigenti, tra il genere maschile e quello femminile. Considerati da lui generi paritari, si relazionò con essi di conseguenza, sfidando le costumanze in atto e le critiche dei bacchettoni e degli ipocriti che lo seguivano per contrastarne comportamenti ed insegnamenti. Né per lui c’era differenza tra donna e donna, tra Marta affaccendata nella gestione della casa e la sorella Maria, sensibile ed attenta a problematiche debordanti le pareti domestiche. Giudea o samaritana, santa o peccatrice, con tutte si intratteneva amabilmente, interessato alle condizioni di ciascuna, pronto a mitigarne le sofferenze ed a porvi rimedio senza discettarne le cause. I vetusti ed ipocriti lapidatori della peccatrice, a qualcuno nota forse per ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 28 aprile 2021) di Vittorino Merinas Gesù aprì nel mondo ebraico una parentesi rivoluzionaria sui rapporti, allora prescritti e vigenti, tra il genere maschile e quello femminile. Considerati da lui generi paritari, si relazionò con essi di conseguenza, sfidando le costumanze in atto e le critiche dei bacchettoni e degli ipocriti che lo seguivano per contrastarne comportamenti ed insegnamenti. Né per lui c’era differenza tra, tra Marta affaccendatagestione della casa e la sorella Maria, sensibile ed attenta a problematiche debordanti le pareti domestiche. Giudea o samaritana, santa o peccatrice, con tutte si intratteneva amabilmente, interessato alle condizioni di ciascuna, pronto a mitigarne le sofferenze ed a porvi rimedio senza discettarne le cause. I vetusti ed ipocriti lapidatori della peccatrice, a qualcuno nota forse per ...

