Koeman: “Messi al PSG? Non so, non mi interessa. Decide lui” | VIDEO (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa della possibilità che Lionel Messi finisca al PSG da svincolato Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ronald, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa della possibilità che Lionelfinisca alda svincolato

Advertising

PianetaMilan : #Koeman: “#Messi al @PSG_inside? Non so, non mi interessa. Decide lui” | #VIDEO - #Calcio #futbol #football… - infoitsport : Calcio: Koeman, 'non mi interessano voci, Messi deve chiudere carriera al Barcellona' | SassariNotizie 24 ore - 574… - infoitsport : Calcio: Koeman, 'non mi interessano voci, Messi deve chiudere carriera al Barcellona' - infoitsport : Messi-PSG, Koeman: «Per me deve chiudere la carriera qui» - Ilovepalermocalcio - infoitsport : Messi-Psg, Koeman: 'Per me deve chiudere la carriera qui' -