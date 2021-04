Isola 2021, feroci critiche a Gilles Rocca: la fidanzata Miriam reagisce così (Di mercoledì 28 aprile 2021) Non è di certo un momento facile per Miriam Galanti, attrice ma soprattutto da oltre dieci anni fidanzata di Gilles Rocca, uno dei naufraghi più contestati di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2021. Miriam, infatti, è passata dall’avere il suo profilo Instagram tempestato da commenti di complimenti nei confronti del bellissimo e sexy compagno, ad averlo invece invaso da critiche e persino insulti per via dell’atteggiamento aggressivo e maleducato, a tratti davvero inqualificabile, che Rocca ha soprattutto nei confronti delle colleghe naufraghe. Se prima Miriam rispondeva ai complimenti, ora la sua reazione è stata quella di chiudersi in un silenzio che può voler dire tante cose. Non ha infatti difeso il suo ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 28 aprile 2021) Non è di certo un momento facile perGalanti, attrice ma soprattutto da oltre dieci annidi, uno dei naufraghi più contestati di questa edizione dell’dei Famosi, infatti, è passata dall’avere il suo profilo Instagram tempestato da commenti di complimenti nei confronti del bellissimo e sexy compagno, ad averlo invece invaso dae persino insulti per via dell’atteggiamento aggressivo e maleducato, a tratti davvero inqualificabile, cheha soprattutto nei confronti delle colleghe naufraghe. Se primarispondeva ai complimenti, ora la sua reazione è stata quella di chiudersi in un silenzio che può voler dire tante cose. Non ha infatti difeso il suo ...

