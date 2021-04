In fuga dopo un furto, precipitano su un'auto della polizia: tre arrestati in un cantiere (Di mercoledì 28 aprile 2021) Avevano appena compiuto un furto in un appartamento al terzo piano di un edificio, a Milano , ed avevano tentato di fuggire approfittando della presenza di alcune impalcature . La fuga di tre giovani ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Avevano appena compiuto unin un appartamento al terzo piano di un edificio, a Milano , ed avevano tentato di fuggire approfittandopresenza di alcune impalcature . Ladi tre giovani ...

Advertising

marcodimaio : 7 ex Brigatisti arrestati a #Parigi con l'operazione 'Ombre Rosse', a collaborazione Italia-Francia. Altri tre sono… - SeaWatchItaly : Dopo mesi di blocco ingiusto la #SeaWatch4 è finalmente partita per la sua seconda missione nel Mediterraneo centra… - Katysunflow17 : RT @Valentina11032: Questo video viene diffuso da alcuni media di per intimidire ancora di più le persone. I 'giornalisti' privi di coscien… - AlexGiudetti : RT @Valentina11032: Questo video viene diffuso da alcuni media di per intimidire ancora di più le persone. I 'giornalisti' privi di coscien… - LeoFiorino : RT @Valentina11032: Questo video viene diffuso da alcuni media di per intimidire ancora di più le persone. I 'giornalisti' privi di coscien… -