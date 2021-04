Ilaria D’amico e lo scivolone sul cantante: il VIDEO fa il giro del web (Di mercoledì 28 aprile 2021) Da Ilaria D’amico è giunto un errore inatteso e che ha fatto letteralmente scatenare gli utenti sui social network. È successo in diretta. Ilaria D’amico, nel corso di un suo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 28 aprile 2021) Daè giunto un errore inatteso e che ha fatto letteralmente scatenare gli utenti sui social network. È successo in diretta., nel corso di un suo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Daviderel4 : RT @BlackOutTotale: Ilaria D’Amico “Il turismo vaccinale da 45.000 euro, FORTUNATAMENTE se lo possono permettere in pochi!” Io invece sarei… - Mirandola59 : RT @BlackOutTotale: Ilaria D’Amico “Il turismo vaccinale da 45.000 euro, FORTUNATAMENTE se lo possono permettere in pochi!” Io invece sarei… - Marghe0855 : RT @BlackOutTotale: Ilaria D’Amico “Il turismo vaccinale da 45.000 euro, FORTUNATAMENTE se lo possono permettere in pochi!” Io invece sarei… - LuciaLaVita1 : RT @BlackOutTotale: Ilaria D’Amico “Il turismo vaccinale da 45.000 euro, FORTUNATAMENTE se lo possono permettere in pochi!” Io invece sarei… - Frances47226166 : RT @BlackOutTotale: Ilaria D’Amico “Il turismo vaccinale da 45.000 euro, FORTUNATAMENTE se lo possono permettere in pochi!” Io invece sarei… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria D’amico Ilaria D’Amico la spara grossa su un cantante: la gaffe in diretta è virale BlogLive.it