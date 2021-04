George Clooney preferisce un castello in Francia alla villa di Laglio? (Di mercoledì 28 aprile 2021) Noi speriamo di no… Ormai ci eravamo abituati a vederlo salutare curiosi/vicini di casa/ospiti (vedi: gli Obama) e a sfrecciare in motoscafo. Ma a quanto pare George Clooney avrebbe intenzione di comprare un castello in Francia. Speriamo in aggiunta e non in sostituzione di villa Oleandra… Ci passa le vacanze e ha ospitato gli Obama e perfino Meghan Markle e i Principe Harry. Adesso però George Clooney vorrebbe comprare un castello in Francia: e villa Oleandra? Foto LaPresse George Clooney da Laglio al Var? Sono Closer e Le Figaro a riportare la notizia, citando Var-Matin. Che a caratteri cubitali titola appunto che il divo degli Ocean’s Eleven (girati anche a ... Leggi su amica (Di mercoledì 28 aprile 2021) Noi speriamo di no… Ormai ci eravamo abituati a vederlo salutare curiosi/vicini di casa/ospiti (vedi: gli Obama) e a sfrecciare in motoscafo. Ma a quanto pareavrebbe intenzione di comprare unin. Speriamo in aggiunta e non in sostituzione diOleandra… Ci passa le vacanze e ha ospitato gli Obama e perfino Meghan Markle e i Principe Harry. Adesso peròvorrebbe comprare unin: eOleandra? Foto LaPressedaal Var? Sono Closer e Le Figaro a riportare la notizia, citando Var-Matin. Che a caratteri cubitali titola appunto che il divo degli Ocean’s Eleven (girati anche a ...

