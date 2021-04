Fedez: simbolo di un mutamento culturale profondo (i maschilisti tremino) (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lancia una linea di smalti, sdogana l’ansia, non ha paura di piangere (con Vittoria fra le braccia) e non solo: ecco perché Fedez è il simbolo del tramonto dell’era del maschilismo Ha lanciato una linea di smalti e non solo: Fedez sta conducendo un’operazione delicata e capillare, volta ad annientare gli stereotipi di genere. E i follower sono dalla sua parte perché, diciamocelo, l’uomo “che non deve chiedere mai” non catalizza più la nostra attenzione. Non si sposa più con la nostra sensibilità. Il cliché del maschio alfa tutto muscoli e conto in banca l’abbiamo depositato nel baule delle cose cringe ed obsolete. Quel mito, tenuto in vita dalle generazioni del passato, ha forgiato tanti uomini incapaci di essere amici dei propri figli. Di coltivare un briciolo di empatia e di intelligenza emotiva. Di valorizzare le proprie ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lancia una linea di smalti, sdogana l’ansia, non ha paura di piangere (con Vittoria fra le braccia) e non solo: ecco perchéè ildel tramonto dell’era del maschilismo Ha lanciato una linea di smalti e non solo:sta conducendo un’operazione delicata e capillare, volta ad annientare gli stereotipi di genere. E i follower sono dalla sua parte perché, diciamocelo, l’uomo “che non deve chiedere mai” non catalizza più la nostra attenzione. Non si sposa più con la nostra sensibilità. Il cliché del maschio alfa tutto muscoli e conto in banca l’abbiamo depositato nel baule delle cose cringe ed obsolete. Quel mito, tenuto in vita dalle generazioni del passato, ha forgiato tanti uomini incapaci di essere amici dei propri figli. Di coltivare un briciolo di empatia e di intelligenza emotiva. Di valorizzare le proprie ...

