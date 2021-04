Centro storico pedonale, il comune di Avellino firma l’ordinanza: chiusure serali in via sperimentale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – L’Ente di Piazza del Popolo ha firmato l’ordinanza di chiusura al traffico del Centro storico di Avellino. Ordinanza volta a consentire a tutti i locali – anche quelli sprovvisti di spazio all’esterno – di lavorare col pubblico, senza doversi limitare all’asporto o alle consegne a domicilio, come previsto in zona gialla dal Decreto riaperture del 26 aprile. Nel rispetto dei provvedimenti governativi e regionali in vigore ed in via sperimentale per il mese di maggio 2021, la pedonalizzazione del Centro storico tutti i giorni della settimana secondo i seguenti orari: Via Chiesa Conservatorio dalle ore 00 alle ore 24 Via Nappi (tratto compreso tra Via Carmine e Corso Umberto I), Via Del Gaizo, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’Ente di Piazza del Popolo hatodi chiusura al traffico deldi. Ordinanza volta a consentire a tutti i locali – anche quelli sprovvisti di spazio all’esterno – di lavorare col pubblico, senza doversi limitare all’asporto o alle consegne a domicilio, come previsto in zona gialla dal Decreto riaperture del 26 aprile. Nel rispetto dei provvedimenti governativi e regionali in vigore ed in viaper il mese di maggio 2021, la pedonalizzazione deltutti i giorni della settimana secondo i seguenti orari: Via Chiesa Conservatorio dalle ore 00 alle ore 24 Via Nappi (tratto compreso tra Via Carmine e Corso Umberto I), Via Del Gaizo, ...

