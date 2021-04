C'è un po' di Federer per ognuno di noi: l'asta benefica (Di mercoledì 28 aprile 2021) Trecento cimeli fra scarpe, magliette, racchette firmate, abbigliamento e accessori. Venti pezzi che ricordano i suoi titoli nei tornei dello Slam. Due collezioni speciali che già fanno ingolosire gli ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) Trecento cimeli fra scarpe, magliette, racchette firmate, abbigliamento e accessori. Venti pezzi che ricordano i suoi titoli nei tornei dello Slam. Due collezioni speciali che già fanno ingolosire gli ...

Advertising

andreastoolbox : Federer mette all’asta 300 ricordi della sua carriera. È per finanziare la sua fondazione - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Tennis, Federer mette all’asta i ricordi Slam per finanziare la sua fondazione - Gazzetta_it : Tennis, Federer mette all’asta i ricordi Slam per finanziare la sua fondazione - lucameneghel : Centinaia di cimeli di Roger Federer all’asta a giugno da @ChristiesInc. Da 100 a 70mila sterline, memorabilia per… - TV7Benevento : Tennis: Federer metterà all'asta vecchie attrezzature per beneficenza... -