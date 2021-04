Cartabianca sfora e Maurizio Mannoni sbotta in diretta: "Ritardo per vedere giochi da Art Attack" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il giornalista prende di mira gli esperimenti del fisico Valerio Rossi Albertini da Bianca Berlinguer: "Non capisco chi possa aver autorizzato questo sforamento. Noi non siamo d'accordo 28 aprile 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il giornalista prende di mira gli esperimenti del fisico Valerio Rossi Albertini da Bianca Berlinguer: "Non capisco chi possa aver autorizzato questomento. Noi non siamo d'accordo 28 aprile 2021

Advertising

_DAGOSPIA_ : 'INQUALIFICABILE RITARDO PER VEDERE I GIOCHINI DI ART ATTACK' –CHE BELL’ARIA CHE SI RESPIRA A RAI 3!… - zurvenia : RT @playblogtv: #Mannoni contro #BiancaBerlinguer #cartabianca chiude in ritardo e sfora le 24:10 senza le scuse della presentatrice e il… - LoveMi66833922 : Ho riso di gusto ieri sera...?????? Cartabianca sfora, Mannoni infuriato: 'In onda per senso di responsabilità' - sotirias : RT @sofiamuschio: Ancora una volta #cartabianca sfora di parecchio la mezzanotte. Solidarietá per #Mannoni: Chiediamo a @RaiTre di contener… - playblogtv : #Mannoni contro #BiancaBerlinguer #cartabianca chiude in ritardo e sfora le 24:10 senza le scuse della presentatri… -