Calciomercato Lazio, occhi in Scozia: non si molla il figlio d’arte (Di mercoledì 28 aprile 2021) Calciomercato Lazio: i biancocelesti continuano a monitorare con attenzione Ianis Hagi dei Rangers Continuano ad arrivare nuove voci di mercato per la Lazio, a caccia di nuovi rinforzi anche per ringiovanire la rosa. Le ultime indiscrezioni vengono dalla Scozia e riguardano un vecchio pallino del ds Tare. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 Si tratta, infatti, del giovane figlio d’arte Ianis Hagi, in forza ai Rangers allenati da Steven Gerrard. Secondo quanto riportato da glasgowtimes.co.uk, Cristian Bivolaru, amministratore delegato del Viitorul Constanta, fondato da Gheorghe Hagi (padre di Iannis), avrebbe confermato l’interesse dei biancocelesti, che sono da tempo sulle tracce del classe ’98 rumeno. Il club del presidente Lotito, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021): i biancocelesti continuano a monitorare con attenzione Ianis Hagi dei Rangers Continuano ad arrivare nuove voci di mercato per la, a caccia di nuovi rinforzi anche per ringiovanire la rosa. Le ultime indiscrezioni vengono dallae riguardano un vecchio pallino del ds Tare. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Si tratta, infatti, del giovaneIanis Hagi, in forza ai Rangers allenati da Steven Gerrard. Secondo quanto riportato da glasgowtimes.co.uk, Cristian Bivolaru, amministratore delegato del Viitorul Constanta, fondato da Gheorghe Hagi (padre di Iannis), avrebbe confermato l’interesse dei biancocelesti, che sono da tempo sulle tracce del classe ’98 rumeno. Il club del presidente Lotito, ...

