Calcio: Cozzoli, 'Europeo? All'Olimpico 17.000 spettatori ma pronti ad ospitarne di più' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. - (Adnkronos) - "L'Olimpico di Roma sarà uno degli stadi più smart d'Europa e soprattutto con l'orgoglio di ospitare per tre partite la Nazionale di Mancini e un quarto di finale". Così Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute ai microfoni di Rainews 24. "Ci sarà il ritorno del grande pubblico allo stadio, la capienza sarà del 25% con circa 17mila persone, fermo restando che se ci sarà la possibilità di aperture noi siamo pronti ad accogliere più tifosi", aggiunge Cozzoli. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. - (Adnkronos) - "L'di Roma sarà uno degli stadi più smart d'Europa e soprattutto con l'orgoglio di ospitare per tre partite la Nazionale di Mancini e un quarto di finale". Così Vito, presidente di Sport e Salute ai microfoni di Rainews 24. "Ci sarà il ritorno del grande pubblico allo stadio, la capienza sarà del 25% con circa 17mila persone, fermo restando che se ci sarà la possibilità di aperture noi siamoad accogliere più tifosi", aggiunge

