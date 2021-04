Calabria, una cinquantina di 18enni vaccinati con Pfizer. La preside: “Iniezioni non vanno fatte solo agli anziani”. Asl: “Indagine interna” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Mentre la Calabria resta fanalino di coda tra le Regioni italiane per velocità nelle somministrazioni, in provincia di Cosenza si vaccinano addirittura i diciottenni. A Cariati, infatti, è stato iniettato il siero Pfizer a una cinquantina di studenti del liceo scientifico “Stefano Patrizi“, dell’istituto tecnico industriale e dell’istituto tecnico economico di Mirto Crosia. È avvenuto domenica scorsa in occasione di una sorta di “Vax day” dedicato agli studenti che devono sostenere l’esame di maturità. Il tutto, naturalmente, senza che i ragazzi rientrino nelle categorie fissate dal Piano nazionale vaccini per cui ad oggi è consentita la somministrazione. Ma tutto è possibile in Calabria, dove il ciclo vaccinale è stato completato da neanche l’8% della popolazione e dove sono in attesa della seconda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Mentre laresta fanalino di coda tra le Regioni italiane per velocità nelle somministrazioni, in provincia di Cosenza si vaccinano addirittura i diciottenni. A Cariati, infatti, è stato iniettato il sieroa unadi studenti del liceo scientifico “Stefano Patrizi“, dell’istituto tecnico industriale e dell’istituto tecnico economico di Mirto Crosia. È avvenuto domenica scorsa in occasione di una sorta di “Vax day” dedicatostudenti che devono sostenere l’esame di maturità. Il tutto, naturalmente, senza che i ragazzi rientrino nelle categorie fissate dal Piano nazionale vaccini per cui ad oggi è consentita la somministrazione. Ma tutto è possibile in, dove il ciclo vaccinale è stato completato da neanche l’8% della popolazione e dove sono in attesa della seconda ...

