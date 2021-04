Brigate Rosse: 7 ex terroristi arrestati in Francia su richiesta dell’Italia, 3 ricercati in fuga (Di mercoledì 28 aprile 2021) 7 ex terroristi delle Brigate Rosse arrestati in Francia su richiesta dell’Italia: la notizia, riporta Le Figaro, sarebbe stata annunciata dall’Eliseo. Nell’ambito dell’operazione, 3 persone risulterebbero in fuga, tuttora ricercate dalle autorità. Ex terroristi delle Brigate Rosse arrestati in Francia Sarebbero 7, secondo quanto riportano Le Figaro e TgCom24, le persone finite in manette nell’ambito di una complessa operazione della sezione Antiterrorismo della polizia nazionale francese (Sdat). Nomi gravitanti nell’orbita delle Brigate Rosse e accusati, stando a quanto si apprende, di atti di terrorismo risalenti agli anni ’70 ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) 7 exdelleinsu: la notizia, riporta Le Figaro, sarebbe stata annunciata dall’Eliseo. Nell’ambito dell’operazione, 3 persone risulterebbero in, tuttora ricercate dalle autorità. ExdelleinSarebbero 7, secondo quanto riportano Le Figaro e TgCom24, le persone finite in manette nell’ambito di una complessa operazione della sezione Antiterrorismo della polizia nazionale francese (Sdat). Nomi gravitanti nell’orbita dellee accusati, stando a quanto si apprende, di atti di terrorismo risalenti agli anni ’70 ...

Ultime Notizie dalla rete : Brigate Rosse Arrestati in Francia sette terroristi rossi, altri tre in fuga Maxi - operazione operazione antiterrorismo in Francia. Su richiesta dell'Italia sono stati fermati sette ex membri delle Brigate Rosse italiane, condannati nel nostro Paese per atti di terrorismo commessi negli anni '70 e '80, che risiedono nel Paese transalpino. Altre tre persone, invece, sono ancora ricercate. Queste ...

Terrorismo, arrestati a Parigi 7 br richiesti dall'Italia Gli arrestati sono Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi, tutti delle Brigate Rosse; Giorgio Pietrostefani di Lotta Continua, Narciso Manenti dei ...

Terrorismo, arrestati a Parigi sette brigatisti rossi. Tre sono sfuggiti alla cattura la Repubblica Arrestati a Parigi 7 brigatisti su richiesta dell'Italia (ANSA) - ROMA, 28 APR - Sette ex membri delle Brigate Rosse sono stati arrestati stamani a Parigi su richiesta dell'Italia, mentre altri tre sono in fuga e sono ricercati. Lo annuncia l'Eliseo. I ...

Brigatisti e terroristi arrestati in Francia: ecco chi sono. Da Pietrostefani a Petrella Nell'elenco ci sono anche Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Sergio Tornaghi e Narciso Manenti ...

