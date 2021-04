Ascolti TV 27 aprile | numeri strepitosi per Amadeus con Soliti Ignoti

(Di mercoledì 28 aprile 2021)per mamma Rai che nella giornata di ieri, martedì 27, ha stracciato la concorrenza Mediaset con i suoi programmi di punta. A livello ditv e share, sia nel Prime Time che nel Preserale, ad imporsi maggiormente è stato il primo canale della tv di stato. Dati auditel e share, incetta ditv per Il Commissario Montalbano Il Commissario Montalbano, in onda su Rai 1, è stata la trasmissione più guardata del Prime Time con 4.707.000 telespettatori e uno share pari al 20.4%. L'episodio trasmesso, La rete di protezione, può essere riguardato in replica mediante lo streaming offerto dal portale RaiPlay. Su Canale 5 l'appuntamento di Champions League, con la la sfida Real Madrid-Chelsea, ha portato davanti alla televisione oltre 3.5 milioni di persone conquistando uno ...

tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 27 Aprile La puntata di #AvantiUnAltro ha raccolto davanti al video 3.656.000 telespettator… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 27 Aprile #LEredita ha conquistato nella puntata di ieri 4.645.000 telespettatori pari al 2… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 27 Aprile #StriscinaLaNotizia ha conquistato ieri 3.992.000 telespettatori pari al 15.9% di… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Martedì 27 Aprile Boom di ascolti per #ISolitiIgnotiIlRitorno, il programma presentato da Amadeus h… - demomelek : #DayDreamer Ascolti 27 Aprile 2021 in fascia pomeridiana. 1.967.000 di telespettatori e il 17.8% di share. ???? -

Ammiraglie dominanti, ma non troppo, martedì 27in tv alla sera. Su Rai1 è andata in onda una replica de 'Il commissario Montalbano', La rete ... Ma ecco la graduatoria per. Montalbano in ...Redazione Sorrisi Rai1, Il commissario Montalbano : 4.707.000 spettatori (share 20,35%) Canale 5, Real Madrid - Chelsea : 3.582.000 spettatori (share 13,83%) Italia 1, Le Iene : 1.862.000 spettatori (...giovedì 29 aprile, con una nuova entusiasmante puntata in prima serata su Canale 5. Nonostante il reality sia oramai nel vivo e ricco di dinamiche, grazie anche agli scontri e ai nuovi ingressi, gli ...Il 28 aprile 2021, su Canale 5, va in onda la seconda puntata di Buongiorno Mamma, la nuova serie tv Mediaset che racconta la storia di una famiglia, attraversando differenti linee temporali e rivelan ...