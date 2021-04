Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2021 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 aprile 2021)DEL 27 APRILEORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO PARTICOLARMENTE INTENSO, VISTA L’ORA, SUL RACCORDO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO LA SITUAZIONE PARTENDO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE ABBIAMO CODE DA CASSIA FINO A SALARIA E TRA PRENESTINA E TUSCOLANA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA-FIUMICINO E TUSCOLANA. SULLA FLAMINIA CODE DA CORSO FRANCIA AL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTÀ. INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA LO STADIO OLIMPICO E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA SP275 ALLACCIAMENTO FIAT, SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO ...