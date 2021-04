Trenord, sciopero senza preavviso dopo aggressione a macchinista, possibili disagi (Di martedì 27 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color In seguito all’episodio verificatosi questa mattina nella stazione di Milano Porta Romana, dove alcuni teppisti hanno colpito con vernice spray un macchinista Trenord, alcune sigle sindacali hanno proclamato per il tardo pomeriggio di oggi uno sciopero di un’ora, dalle ore 17 alle ore 18. Trenord ne ha dato comunicazione poco fa, ribadendo la propria vicinanza tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 27 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color In seguito all’episodio verificatosi questa mattina nella stazione di Milano Porta Romana, dove alcuni teppisti hanno colpito con vernice spray un, alcune sigle sindacali hanno proclamato per il tardo pomeriggio di oggi unodi un’ora, dalle ore 17 alle ore 18.ne ha dato comunicazione poco fa, ribadendo la propria vicinanza tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilNotiziarioInd : Trenord, sciopero senza preavviso dopo aggressione a macchinista, possibili disagi - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Sciopero non programmato del personale Trenord MAGGIORI INFO: - Gazzettadmilano : No Tav bloccano treno Trenord e lo vandalizzano, macchinista colpito da schizzi di vernice spray al volto, sindacat… - rep_milano : Striscione No Tav sui binari di Milano, sciopero senza preavviso oggi 27 aprile dalle 17 alle 18 dei treni Trenord:… - SalomoniLuca_ : RT @FitLombardia: Ennesima aggressione Trenord : ora basta! Sciopero di un ora oggi dalle 17 alle 18 per tutto il personale ! -