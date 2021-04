Tr*** | rapporti orali e posizioni sessuali | così difendono la vittima? Caso Grillo | delirio-Lucarelli contro Giletti e Sgarbi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021) "Quando si parla di vittimizzazione secondaria e di ulteriori abusi a cui laviene sottoposta dopo i fatti denunciati, bisognerebbe aggiungere alla lista anche 'la tua storia finirà da'": parole al veleno quelle che Selvaggiausa per parlare della trasmissione Non è l'Arena, in onda la domenica su La7. Nel mirino della giornalista del Fatto Quotidiano c'è soprattutto il modo in cui il programma ha affrontato ildi Ciro, il figlio del fondatore del M5s accusato di stupro insieme ad altri tre ragazzi. La critica dellaparte dagli ospiti di, primo fra tutti Vittorio, secondo il quale la donna deve essere rispettata, non violentata. "annuisce compiaciuto, ...