Tommaso Zorzi | che gaffe all’Isola! La frase a microfono spento non sfugge

(Di martedì 27 aprile 2021) Ladiall’Isola dei famosi non è passata inosservata, cosa ha detto quando credeva che ilfosseTra i protagonisti della dodicesima puntata dell’Isola dei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

fanpage : Ad #AvantiUnaltroAncheDiSera con la complicità di Paolo Bonolis, Tommaso #Zorzi lancia una frecciata a Barbara D'… - Costanzo : Un rapporto speciale e una complicità unica tra Tommaso Zorzi e Alba Parietti! ?? #MaurizioCostanzoShow… - MediasetPlay : E voi per chi fate il tifo? #Isola - fangirlobv : RT @Giusepp92635258: Senza l’apporto di Tommaso Zorzi #tzvip #isola - 16barbara72 : @tommaso_zorzi Buongiorno viperello?? ancora dormi svegliaaaaaaa Complimenti per ieri sera?????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

A prendere le difese di Fariba anche: "Posso dire che provo una sincera tenerezza per Fariba? È vero perché lei sta cercando anche di lavorare ai fianchi, sta cercando di fare in modo ...Tra gli ospiti della dodicesima puntata de ' L'isola dei famosi ', condotto da Ilary Blasi insieme a, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, troviamo Asia Argento . La figlia d'arte ha deciso di presenziare negli studi di Canale 5 per prendere le difese di Vera Gemma , che nelle ultime ...Alfonso Signorini ha rilasciato una intervista a Il Fatto Quotidiano online dove ha detto la sua sul personaggio del momento, Tommaso Zorzi. Il conduttore ha chiaramente mosso qualche critica a ...La gaffe di Tommaso Zorzi all'Isola dei famosi non è passata inosservata, cosa ha detto quando credeva che il microfono fosse spento.