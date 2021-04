Telethon, torna la campagna “Io per lei”. In piazza 1 e 2 maggio (Di martedì 27 aprile 2021) Dei cuori di biscotto per ricordare e sostenere tutte le mamme affette da malattie rare: questa la campagna “Io per lei” promossa da Telethon “La mamma è sempre la mamma“, diceva un antico detto. Ma non tutte le mamme sono uguali. Alcune di loro non possono accompagnare i figli a scuola, giocare con loro o prenderli in braccio a causa di rare malattie. Ed è a loro che la Fondazione Telethon ha dedicato una raccolta fondi da devolvere alla ricerca contro gravi malattie genetiche, invalidanti e potenzialmente letali. I prossimi 1-2 e 15-16 maggio, in circa 1300 piazze italiane, rispettando tutte le norme anti-Covid, verranno allestiti stand dove oltre 4.000 volontari della Fondazione Telethon e Uildm, insieme ad Avis Volontari Italiani Sangue, Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con ... Leggi su zon (Di martedì 27 aprile 2021) Dei cuori di biscotto per ricordare e sostenere tutte le mamme affette da malattie rare: questa la“Io per lei” promossa da“La mamma è sempre la mamma“, diceva un antico detto. Ma non tutte le mamme sono uguali. Alcune di loro non possono accompagnare i figli a scuola, giocare con loro o prenderli in braccio a causa di rare malattie. Ed è a loro che la Fondazioneha dedicato una raccolta fondi da devolvere alla ricerca contro gravi malattie genetiche, invalidanti e potenzialmente letali. I prossimi 1-2 e 15-16, in circa 1300 piazze italiane, rispettando tutte le norme anti-Covid, verranno allestiti stand dove oltre 4.000 volontari della Fondazionee Uildm, insieme ad Avis Volontari Italiani Sangue, Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con ...

Advertising

DonatoriH24 : Malattie rare, torna 'Io per lei' la campagna della Fondazione Telethon - - theory_cartoons : RT @Telethonitalia: Torna “Io per lei”, la campagna di Fondazione Telethon per celebrare le mamme “rare”. L’1 e il 2 maggio tornano i Cuori… - theory_cartoons : RT @Telethonitalia: Campagna Io per lei 2021: al via la settimana di sensibilizzazione sulle reti Rai. Torna l’appuntamento con la settiman… - Telethonitalia : Campagna Io per lei 2021: al via la settimana di sensibilizzazione sulle reti Rai. Torna l’appuntamento con la sett… - Sestopoterecom : Fondazione Telethon, torna la campagna per celebrare le mamme “rare” -