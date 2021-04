Sondaggi Noto: riaperture, italiani ancora diffidenti verso palestre, cinema e teatri (Di martedì 27 aprile 2021) Il 59% degli italiani si dice d’accordo con il programma di riaperture preparato dal governo e presentato dal premier Draghi in conferenza stampa una settimana fa. È quanto emerge dai Sondaggi politici Noto per QN. Solo il 29% degli italiani si dice contrario alle riaperture temendo un nuovo aumento dei contagi. Nonostante l’ampio consenso rispetto alle riaperture permane in gran parte degli italiani una certa preoccupazione circa il rischio contagio. Come spiega Noto “l’onda lunga delle restrizioni condiziona le scelte” dei cittadini. E così i negozi di abbigliamento vengono considerati più sicuri di un bar o di un ristorante. Solo un italiano su due frequenterebbe una palestra una volta riaperte: il 22% non la ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 27 aprile 2021) Il 59% deglisi dice d’accordo con il programma dipreparato dal governo e presentato dal premier Draghi in conferenza stampa una settimana fa. È quanto emerge daipoliticiper QN. Solo il 29% deglisi dice contrario alletemendo un nuovo aumento dei contagi. Nonostante l’ampio consenso rispetto allepermane in gran parte degliuna certa preoccupazione circa il rischio contagio. Come spiega“l’onda lunga delle restrizioni condiziona le scelte” dei cittadini. E così i negozi di abbigliamento vengono considerati più sicuri di un bar o di un ristorante. Solo un italiano su due frequenterebbe una palestra una volta riaperte: il 22% non la ...

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi Noto Sondaggi Termometro Politico, Lega ai minimi da maggio 2018 Lega in calo nei consensi al 22,2%, livello più basso mai toccato dall'inizio del maggio 2018: è quanto emerge dalla media dei sondaggi di SWG, Termometro Politico, Tecnè, Noto, per il periodo compreso fra il 19 e il 25 aprile. Fratelli d'Italia nel frattempo ha toccato un record, positivo in questo caso, raccogliendo 18,1% ...

L'enigma Navalny: ipotesi esilio per l'unico in grado di rappresentare la nemesi di Putin È la maggioranza silenziosa, quella che nei sondaggi assegna a Putin il 55 per cento di popolarità ... È noto che i sistemi autoritari, quando sentono la pressione interna, cercano di scaricarla all'...

Sondaggi politici al 26 aprile: come gli italiani giudicano l’astensione della Lega Investire Oggi Sondaggi Termometro Politico, Lega ai minimi da maggio 2018 Lega in calo nei consensi al 22,2%, livello più basso mai toccato dall’inizio del maggio 2018: è quanto emerge dalla media dei sondaggi di SWG, Termometro Politico, Tecnè, Noto, per il periodo compres ...

Media sondaggi Termometro Politico: la Lega tocca un nuovo minimo, il 22,2% Appare lenta ma inesorabile la parabola del partito di Salvini. Mentre Fratelli d’Italia si avvicina. Italia Viva scende a un nuovo minimo, il 2,2% ...

