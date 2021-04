Scuole aperte d’estate, il piano: a giugno potenziamento degli apprendimenti. A luglio e agosto attività di socializzazione (Di martedì 27 aprile 2021) In arrivo la nota ministeriale con il piano dei recuperi estivi previsti per potenziare gli apprendimenti e la socialità degli studenti, che potranno dunque contare sulle Scuole aperte durante il periodo estivo, per partecipare ad attività anche in collaborazione con il terzo settore. Abbiamo già spiegato che nella giornata di ieri le organizzazioni sindacali sono L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 aprile 2021) In arrivo la nota ministeriale con ildei recuperi estivi previsti per potenziare glie la socialitàstudenti, che potranno dunque contare sulledurante il periodo estivo, per partecipare adanche in collaborazione con il terzo settore. Abbiamo già spiegato che nella giornata di ieri le organizzazioni sindacali sono L'articolo .

