Ritrovato un corpo nell' Adige | è il padre di Benno Neumair?

(Di martedì 27 aprile 2021) Ilrecuperato dall’a Trento era in acqua da molto tempo ed è in forte stato di decomposizione. Sul posto si trova anche la scientifica. Manca comunque la conferma che si tratti di Peter, che è stato ucciso e gettatolo scorso 4 gennaio, come ha confessato il figlio. Mentre la salma della madre Laura Perselli è stata recuperata poche settimane dopo dall’nei pressi di Egna, di Peter finora manca ogni traccia.

Ilrecuperato dall'Adige a Trento era in acqua da molto tempo ed è in forte stato di decomposizione. Sul posto si trova anche la scientifica. Manca comunque la conferma che si tratti di Peter ...Ildi Laura Perselli, la moglie di Peter, è già statomentre dal 4 gennaio sono in corso le ricerche del marito. Il ritrovamento delancora non identificato è avvenuto questa ...Il corpo ritrovato a Ravina di Trento potrebbe essere quello di Peter Neumair, ucciso dal figlio Benno a Bolzano all’inzio del 2020 ...Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato individuato nelle acque del fiume Adige, all'altezza di Trento Sud.