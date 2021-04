Perché è utile e necessario ripristinare le piane alluvionali (Di martedì 27 aprile 2021) La possibilità che le acque del fiume possano espandersi nella piana alluvionale – e, con l’acqua, le sostanze nutrienti e i sedimenti – è un fattore fondamentale per il sostegno degli ecosistemi fluviali. Questa funzione è stata via via ridotta dalle attività umane. Escavazioni, bonifiche, urbanizzazioni hanno invaso gli alvei e le zone riparie destinate a essere periodicamente inondate. Bisognava sviluppare l’agricoltura, espandere le città, accogliere infrastrutture vitali. È stato un passo importante per migliorare la qualità della vita individuale e sociale, ma questi sviluppi hanno trascurato un po’ troppo la natura e, soprattutto, sottovalutato i limiti fisici che la Terra impone all’umanità, limiti che si manifestano a tutte le scale spaziali e temporali. La piana alluvionale raccoglie buona parte della materia organica e inorganica che scende a valle. Le zone riparie che ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) La possibilità che le acque del fiume possano espandersi nella piana alluvionale – e, con l’acqua, le sostanze nutrienti e i sedimenti – è un fattore fondamentale per il sostegno degli ecosistemi fluviali. Questa funzione è stata via via ridotta dalle attività umane. Escavazioni, bonifiche, urbanizzazioni hanno invaso gli alvei e le zone riparie destinate a essere periodicamente inondate. Bisognava sviluppare l’agricoltura, espandere le città, accogliere infrastrutture vitali. È stato un passo importante per migliorare la qualità della vita individuale e sociale, ma questi sviluppi hanno trascurato un po’ troppo la natura e, soprattutto, sottovalutato i limiti fisici che la Terra impone all’umanità, limiti che si manifestano a tutte le scale spaziali e temporali. La piana alluvionale raccoglie buona parte della materia organica e inorganica che scende a valle. Le zone riparie che ...

Advertising

AlbertoBagnai : Non buttarti giù! Anche tu sei stato utile: mi hai fatto capire che il grillismo “de destra” unisce all’invidia soc… - GScariolo : @massimozampini @toselluc Sostenerlo o no cambia poco perché non spetta a noi tifosi decidere. Però, quando una squ… - onevoicetosing : @graypixel @titofaraci Consiglietto: è molto semplificato rispetto alla Poetica di Aristotele, ovviamente, ma è uti… - gargantua_fr : RT @Enrico__Costa: Ho chiesto al Mef di poter avere copia delle ordinanze delle Corti d’Appello che riconoscono il diritto alla riparazione… - scalabrone : RT @Sabbath_fed: #Reportrai3 è una delle pochissime trasmissioni, forse l'unica, che mostra una selezione di ciò che in #Italia non va. Ved… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché utile Apple vieta le app che pagano per abilitare il tracciamento ... 'Avanti' ma non 'Consenti', perché potrebbe risultare fuorviante e confondere gli utenti, secondo Apple. La nuova sezione pubblicata da Apple sarà utile agli sviluppatori che vogliono assicurarsi di ...

Covid, guariti e vaccinati: chi è più al sicuro dal contagio? Nell'organismo però accade qualcosa di utile, restano le cellule memoria, che sono quelle pronte ad intervenire in caso di un nuovo attacco, l'ipotesi che il calo di queste "difese" esponga quindi a ...

Perché dovresti vaccinarti anche se hai già avuto il Covid-19 Esquire Italia ... 'Avanti' ma non 'Consenti',potrebbe risultare fuorviante e confondere gli utenti, secondo Apple. La nuova sezione pubblicata da Apple saràagli sviluppatori che vogliono assicurarsi di ...Nell'organismo però accade qualcosa di, restano le cellule memoria, che sono quelle pronte ad intervenire in caso di un nuovo attacco, l'ipotesi che il calo di queste "difese" esponga quindi a ...