Palermo, lotteria playoff: rischio derby col Catania al primo turno. Tutte le combinazioni (Di martedì 27 aprile 2021) "lotteria play-off per il Palermo. Al primo turno pure rischio derby".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle gare in programma domenica. Dopo aver conquistato matematicamente i playoff, l'obiettivo di Mario Alberto Santana e compagni resta il settimo posto, che il Palermo può raggiungere solo vincendo contro la Virtus Francavilla. Ma potrebbe non bastare.La compagine rosanero, infatti, dovrà sperare in una mancata vittoria del Foggia, che ha gli stessi punti ma gli scontri diretti a proprio favore. Riflettori puntati, dunque, anche su Foggia-Catania e Teramo-Viterbese. In caso di pareggio tra i rosa e la Virtus, invece, il sorpasso sarebbe possibile solo con la contemporanea sconfitta ...

