Napoli | si torna a parlare di permanenza e rinnovo per Gattuso

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 aprile 2021) Dopo gli ultimi risultati positivi sidie dipersulla panchina del: i dettagli Dopo gli ultimi risultati consecutivi, che hanno rilanciato ilin zona Champions potrebbe cambiare la posizione di Rinosulla panchina azzurra. Secondo Il Mattino il tecnico starebbe rivalutando la propria posizione anche grazie all’affetto dei propri giocatori oltre che alla fiducia del direttore sportivo. Il muro che lo separa da De Laurentiis non sembra più così invalicabile e il tecnico sarebbe pronto ad ascoltare il numero uno del club nel caso in cui dovessere a proporgli lae dunque ildi contratto. Non una vera e propria ...