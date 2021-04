MotoGP, Marquez: “Non ho guidato una moto da Portimao. A Jerez per continuare a migliorare” (Di martedì 27 aprile 2021) “Ora siamo tornati al ritmo gara, dopo una settimana produttiva stiamo tornando in pista. Ho continuato a lavorare sul mio programma di recupero per assicurarmi che le mie condizioni fisiche siano sempre migliori e seguendo i consigli dei medici non ho più guidato una moto dal Portogallo. Quindi, ovviamente, sono entusiasta di tornare in sella”. Sono queste le parole di Marc Marquez con all’orizzonte il weekend di Jerez, il suo secondo all’interno di questo Mondiale. “Ci avviciniamo a Jerez allo stesso modo di Portimao; siamo qui per continuare a migliorare passo dopo passo e fare il miglior lavoro possibile – prosegue lo spagnolo -. Il mio recupero sta continuando e l’importante è che continuiamo a migliorare la nostra coerenza”. ... Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) “Ora siamo tornati al ritmo gara, dopo una settimana produttiva stiamo tornando in pista. Ho continuato a lavorare sul mio programma di recupero per assicurarmi che le mie condizioni fisiche siano sempre migliori e seguendo i consigli dei medici non ho piùunadal Portogallo. Quindi, ovviamente, sono entusiasta di tornare in sella”. Sono queste le parole di Marccon all’orizzonte il weekend di, il suo secondo all’interno di questo Mondiale. “Ci avviciniamo aallo stesso modo di; siamo qui perpasso dopo passo e fare il miglior lavoro possibile – prosegue lo spagnolo -. Il mio recupero sta continuando e l’importante è che continuiamo ala nostra coerenza”. ...

