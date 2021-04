Mercato Juventus | possibile scambio col Real Madrid | sul piatto Bentancur

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 27 aprile 2021)– Novità importanti in casa. Alcuni giocatori sembrano avere già le valigie quasi pronte, tante situazioni sono in bilico, da Ronaldo a Dybala. Il pareggio di Firenze ha aggravato la situazione in ottica Champions League. I bianconeri potrebbero restare fuori dopo 9 anni dalla competizione più importante d’Europa a causa degli errori commessi dalla società. In primis affidarsi ad un allenatore inesperto come Andrea Pirlo. Ad ogni modo ilnon dorme mai edovranno scambiarsi calciatori per effettuare delle importanti plusvalenze.per arrivare da Asensio? In questo senso i bianconeri pensano già ai possibili sostituti e tutte le strade ...