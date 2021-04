La triste storia di Daniel: un senzatetto morto tra l’indifferenza della gente (Di martedì 27 aprile 2021) Un senzatetto di 38 anni è stato ritrovato privo di vita sotto i portici di Piazzale Ungheria a Palermo: per anni le autorità avevano cercato di convincerlo a recarsi presso una struttura. Una storia drammatica quella di Daniel, morto in strada a soli 38 anni. Lui, problemi di alcolismo e due fidati cani al seguito, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 27 aprile 2021) Undi 38 anni è stato ritrovato privo di vita sotto i portici di Piazzale Ungheria a Palermo: per anni le autorità avevano cercato di convincerlo a recarsi presso una struttura. Unadrammatica quella diin strada a soli 38 anni. Lui, problemi di alcolismo e due fidati cani al seguito, L'articolo proviene da YesLife.it.

