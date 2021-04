Itabus | partono i pullman a lunga percorrenza | nuovi posti di lavoro

Leggi su quifinanza

(Di martedì 27 aprile 2021) Non solo la domanda e i grandi spazi di manovra lasciati dai pochi attori nel settore, ma anche l’esigenza di collegamenti su tratte isolate delle parti più remote del Paese. Sono alcuni dei presupper la partenza deidi, il nuovo operatore su gomma ache prevede a regime 350 collegamenti e la creazione di circa milledi: biglietti e tratte Da Salerno in giù, dove l’alta velocità in Italia cessa di esistere,avrà la possibilità di ritagliarsi una fetta di mercato con tariffe lowcost per rispondere all’esigenza di studenti, giovani o immigrati, categorie che possono ...