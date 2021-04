Il commento a microfono spento di Tommaso Zorzi su Gilles Rocca (Di martedì 27 aprile 2021) Tommaso Zorzi su Gilles Rocca: “Insopportabile” Tommaso Zorzi non è uno che le manda a dire ed è sicuramente questo uno dei motivi del suo enorme successo. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e continua a ricoprire con onestà il ruolo di opinionista de L’isola dei L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 27 aprile 2021)su: “Insopportabile”non è uno che le manda a dire ed è sicuramente questo uno dei motivi del suo enorme successo. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e continua a ricoprire con onestà il ruolo di opinionista de L’isola dei L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

likeAliceR : Tommaso magari fallo anche a microfono aperto quel commento su Gilles, grazie. - dimaleinp3ggio : ma quelle persone che tengono sempre il microfono aperto su meet quanta fiducia hanno in se stessi? io commento qualsiasi cosa succede- - Leottooo : Il Mio Amico Di Classe Ha Fatto Un Commento Omofobo Su Di Me Senza Sapere Di Avere Il Microfono Acceso... - beccos5 : @LSerena23 @giuristapazza Ma non posso mettermi a parlare di canto ogni volta che metto un commento su deddy, cioè… - McKnife200 : @semmy888 Io non posto nulla da natale, dovrei comprare un buon microfono per registrare decentemente. Dovrei avert… -