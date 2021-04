E tu in pensione? Lo scontro tra Santoro e Lerner

(Di martedì 27 aprile 2021) Gadcontro Michele: questa la portata principale del menù preparato da Lilli Gruber per il giorno del ritorno in tv del conduttore di Servizio pubblico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : pensione scontro

ilGiornale.it

" Tu hai sempre questa tentazione di spedirci tra i pensionati , anche se tu innon ci vai volentieri. Io non mi sento un reduce, io mi sento uno che ha delle cose da dire anche oggi ", ha ...Politicamente dietro loci sono le elezioni amministrative che, a parte qualche differenza, ...detto proprio ad Affaritaliani.it che non si può assolutamente alzare l'età per andare in...Gad Lerner contro Michele Santoro: questa la portata principale del menù preparato da Lilli Gruber per il giorno del ritorno in tv del conduttore di Servizio pubblico ...Riforma pensioni: addio "quota 100" nel Pnrr scompare ogni riferimento della riforma voluta da Salvini. Quali scenari ci attendono?