Diletta Leotta si sfoga su Ig “Spiegatemi perché una donna non può avere amici…”

(Di martedì 27 aprile 2021)sisu Instagram dopo le ultime news che affermavano che con Yaman fosse finita e ora si starebbe vedendo con il figlio del proprietario della Roma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) La giornalistanon ha pace: le ultime news uscite sul suo conto non le sono affatto piaciute, tanto che ha deciso dirsi tramite i social. La sua storia d’amore, per i giornalisti, sarebbe arrivata al capolinea ed ora si starebbe frequentando con il figlio del proprietario della AS Roma. Proprio questa storia, che gira ormai da giorni sul web, ha mosso qualcosa dentro la giornalista ...

non ci sta , o almeno, non ci sta più. È un lungo sfogo quello del volto di DAZN che su Instagram interviene per mettere a tacere una volta per tutte le penne rose che da sempre su di ...Dopo le indiscrezioni sulla rottura con Can Yaman e una presunta storia d'amore con Ryan Friedkin, vice presidente della Roma,rompe il silenzio e sbotta su Instagram. Attraverso un lungo post, la conduttrice di Dazn smentisce il legame sentimentale con Friedkin e la rottura con l'attore turco, senza mai ...Dopo tante indiscrezioni, è arrivato il duro sfogo di Diletta Leotta su Instagram. La conduttrice di DAZN non ha gradito le voci circolate sulla sua vita privata nelle ultime settimane e non ha ...Sulla discussa storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman parla il fratello della conduttrice Mirko Manola, che intervistato da Io Donna ...