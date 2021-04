Dal governo al Copasir fino alle amministrative, è gelo tra Salvini e Meloni: “Non si parlano più” (Di martedì 27 aprile 2021) Dal Copasir al coprifuoco: rapporti sempre più tesi tra Salvini e Meloni Sono sempre più tesi i rapporti tra il segretario della Lega, Matteo Salvini, e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. I due, che secondo i retroscena, non si parlano più dopo la vicenda del Copasir hanno ormai ingaggiato una battaglia per ottenere più consensi possibile. Battaglia che, stando a quanto dicono gli ultimi sondaggi, sta vincendo Giorgia Meloni, il cui partito ormai sfiora il 19%, mentre il Carroccio cala settimana dopo settimana. La strategia di Salvini della Lega “di lotta e di governo” non sembra funzionare al momento, proprio per via di Fratelli d’Italia, unico partito all’opposizione. Come sottolinea il Corriere della ... Leggi su tpi (Di martedì 27 aprile 2021) Dalal coprifuoco: rapporti sempre più tesi traSono sempre più tesi i rapporti tra il segretario della Lega, Matteo, e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia. I due, che secondo i retroscena, non sipiù dopo la vicenda delhanno ormai ingaggiato una battaglia per ottenere più consensi possibile. Battaglia che, stando a quanto dicono gli ultimi sondaggi, sta vincendo Giorgia, il cui partito ormai sfiora il 19%, mentre il Carroccio cala settimana dopo settimana. La strategia didella Lega “di lotta e di” non sembra funzionare al momento, proprio per via di Fratelli d’Italia, unico partito all’opposizione. Come sottolinea il Corriere della ...

Advertising

ricpuglisi : In caso di tentativi di far uscire la @LegaSalvini dal governo da parte di @pdnetwork e @Mov5Stelle (schienati in m… - matteosalvinimi : #Salvini: Letta vuole spingermi fuori dal governo? Invito anche lui a firmare per cancellare l’assurda e insensata… - matteosalvinimi : #Salvini: #nocoprifuoco è nata dal basso, mi dicono: Matteo, sei al governo, fai qualcosa. E noi cerchiamo di condi… - robreg1 : RT @marieta99044909: Il PNRR del governo Draghi può essere letto da chiunque dal giorno in qui la sua bozza quasi ultimata e stata pubblic… - mikedells : RT @cocchi2a: Pensa che proprio l'idolo dei #Rotolidistampaigienica ha detto oggi alla Camera che il lavoro sul recovery era stato fatto da… -