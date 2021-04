Crotone, il titolare le dice che è 'troppo grassa per fare la commessa': 24enne rinuncia al lavoro (Di martedì 27 aprile 2021) Il titolare le ha detto 'Sei troppo grassa per fare la commessa qui' e lei ha deciso di rinunciare all'assunzione. E' quanto accaduto a una 24enne di Crotone , che era stata presa in prova in un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 aprile 2021) Ille ha detto 'Seiperlaqui' e lei ha deciso dire all'assunzione. E' quanto accaduto a unadi, che era stata presa in prova in un ...

Advertising

SLdadda : @artenight @hoodiesa7va @AleZ_27 @NandoPiscopo1 @emanuele__Ti doppietta flash in 30 secondi contro un crotone che f… - crotoneok : ? Achei Crotone, maglia da titolare per Alex Hutanu - ricky_schiavon : @GennaroSpinaa Gennaro il problema è in attacco, come da dieci anni a questa parte. Abbiamo giocato metà stagione c… - dalbertocarlos_ : @B_R_U_C_E__ A Crotone spero lo metta titolare, nelle ultime ha fatto bene - TeenaMahr : Anche oggi comunque confermato il calo impressionante di Lukaku e Barella. Devono rifiatare col Crotone, anche a co… -