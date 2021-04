Covid Palermo, contagi scendono ma situazione resta critica (Di martedì 27 aprile 2021) Domani la Regione deciderà l’eventuale proroga dei provvedimenti restrittivi a Palermo, sulla base dei dati relativi all’ultima settimana. L’incidenza del numero dei contagi a livello provinciale sarebbe scesa a 218 su 100mila abitanti, al di sotto dei 250 previsti per fare scattare la zona rossa. Ma negli ospedali palermitani si registra solo una lieve diminuzione il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 27 aprile 2021) Domani la Regione deciderà l’eventuale proroga dei provvedimenti restrittivi a, sulla base dei dati relativi all’ultima settimana. L’incidenza del numero deia livello provinciale sarebbe scesa a 218 su 100mila abitanti, al di sotto dei 250 previsti per fare scattare la zona rossa. Ma negli ospedali palermitani si registra solo una lieve diminuzione il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

