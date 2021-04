Covid | concerto sperimentale con 5mila persone a Barcellona | “Nessun contagio”

(Di martedì 27 aprile 2021)tra gli spettatori deldiDopo l’esperimento scientifico sulin una discoteca di Amsterdam con più di 1000, arrivano i risultati delche si è svolto a. Cinquemila spettatori muniti di mascherina FFP2 lo scorso 27 marzo si sono radunati per assistere aldella band catalana Love of Lesbian al Palau de Sant Jordi. Ad un mese dall’evento “non si registra”, dicono gli organizzatori. I partecipanti prima delsi sono sottoposti a screening per il-19: chi era risultato negativo ha ...

AlLove of Lesbian al Palau Sant Jordi hanno partecipato 5.000 persone in piedi e senza una distanza di sicurezza, ma che avevano superato i lo stesso giorno e indossavano tutti una FFP2; in ..."Finalmente possiamo riaprire il Teatro al nostro pubblico con ungioioso diretto da Michele Mariotti, le musiche per i balli di alcune delle grandi opere di Verdi" ha affermato il ...A tutti i partecipanti è stato chiesto di sottoporsi poche ore prima a un test antigenico per la ricerca del coronavirus e di indossare la ... positivi tra le 4.592 persone che hanno assistito al ...I risultati dello studio osservazionale del concerto pilota tenuto dalla rock band catalana Love of Lesbian al Palau Sant Jordi, il 27 marzo scorso a Barcellona alla presenza di 5.000 ...