Colpisce di più poveri e deboli | ecco perché quella del Covid è una sindemia

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 27 aprile 2021) Le immagini devastanti che arrivano dall’India – il principale produttore mondiale di vaccini, costretto a bruciare in strada le vittime del– sono l’ultimo memento di quanto l’assenza di una visione globale nella lotta alla pandemia possa farci scivolare sempre più giù. Il successo dei vaccini – sviluppati in tempi record grazie a un enorme dispiegamento di fondi pubblici – non si sta traducendo in un ampliamento della produzione e della distribuzione delle fiale in tutto il mondo. Da mesi esperti, premi Nobel, ex capi di Stato e di Governo, e ora anche leader religiosi, chiedono a gran voce una sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini accompagnata dalla condivisione di know-how e tecnologie in grado di colmare il divario nella vaccinazione tra Nord e Sud del mondo, ma le loro richieste sono sempre rimaste ignorate o respinte con la tesi secondo cui una ...