Chi era davvero Moana Pozzi (Di martedì 27 aprile 2021) I lunghi capelli biondi scendevano come cascate d'oro, incorniciando il suo viso ed esaltando due occhi di un azzurro profondo, tanto profondo da perdersi. Il resto potrebbe dirsi storia: voluttuosa, morbida e provocante, Moana Pozzi, professione porno star, è divenuta il sogno proibito di milioni di italiani. Ma era davvero tutto qui? Ricordandola possiamo davvero ingabbiarla all'interno del ruolo di stella dell'hard e sex symbol, che ha portato avanti orgogliosamente? In realtà, no. Perché Moana Pozzi era molto di più rispetto alla carriera da pornostar. Era una donna che si destreggiava tra vita quotidiana e apparenza, che portava avanti la sua complicata semplicità affermando sé stessa nella maniera che più le sembrava attinente alla sua essenza. Era una donna che inseguiva i suoi ...

