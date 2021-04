Chernobyl – Recensione

Leggi su helpmetech

(Di martedì 27 aprile 2021)è una miniserie statunitense e britannica, in cinque episodi, creata e scritta da Craig Mazin per la HBO. In Italia è stata trasmessa da giugno a luglio 2019 sul canale a pagamento Sky Atlantic e poi trasmessa in chiaro su LA7.racconta dell’incidente nucleare più grave della storia avvenuto in Ucraina nel 1986. Oltre all’incidente stesso, parla di un sistema in cui l’enfasi sull’unità e l’infallibilità dell’Unione Sovietica diventa più importante della verità e della vita. Nessuno sa cosa sia appena successo e perché; e quando i lavoratori che controllano il funzionamento del reattore decidono di indagare sulla situazione, molti di loro sono inconsapevolmente esposti a una grave dose di radiazioni. In un paio di settimane molti di loro sono già morti. La storia è raccontata principalmente dal punto di vista del ...