Calenda, agente Osimhen: “Giudizi troppo affrettati. Con Gattuso c’è sintonia” (Di martedì 27 aprile 2021) Calenda: Osimhen in doppia cifra entro la fine del campionato? Non mi piacciono le scommesse Calenda- Osimhen- NAPOLI — Roberto Calenda, agente di Osimhen, è itervenuto a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, per parlare del suo assistito, del Napoli e di altro. Queste le sue parole: Calenda SULLA CRITICA FATTA AD Osimhen CHE NON VEDE LA PORTA “Osimhen non vede la porta? A parte le battute, a me spiace solo che si diano dei Giudizi senza conoscere il giocatore e senza conoscerne la storia. Oppure non si valutano certe cose. Il ragazzo è stato fermo 90 giorni, ha preso una botta alla testa. L’atleta deve allenarsi e avere continuità e stare bene fisicamente per poi esprimere il ... Leggi su retecalcio (Di martedì 27 aprile 2021)in doppia cifra entro la fine del campionato? Non mi piacciono le scommesse- NAPOLI — Robertodi, è itervenuto a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, per parlare del suo assistito, del Napoli e di altro. Queste le sue parole:SULLA CRITICA FATTA ADCHE NON VEDE LA PORTA “non vede la porta? A parte le battute, a me spiace solo che si diano deisenza conoscere il giocatore e senza conoscerne la storia. Oppure non si valutano certe cose. Il ragazzo è stato fermo 90 giorni, ha preso una botta alla testa. L’atleta deve allenarsi e avere continuità e stare bene fisicamente per poi esprimere il ...

Advertising

Enzovit : Calenda, agente Osimhen: 'Giudizi troppo affrettati. Con Gattuso c'è sintonia' - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Osimhen, l’agente: “Dispiace per i giudizi affrettati, va d… - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: OSIMHEN - L'agente Calenda: 'Spiace per certi giudizi un po' affrettati, con Gattuso c'è sintonia' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: OSIMHEN - L'agente Calenda: 'Spiace per certi giudizi un po' affrettati, con Gattuso c'è sintonia' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: OSIMHEN - L'agente Calenda: 'Spiace per certi giudizi un po' affrettati, con Gattuso c'è sintonia' -