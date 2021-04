Calciomercato Genoa: Messias e un gradito ritorno nel mirino (Di martedì 27 aprile 2021) Spuntano due importanti indiscrezioni di mercato per il Genoa dell’anno prossimo: il nome è quello di di Junior Messias ma non solo Si sa, quando si parla di Calciomercato da diversi anni a questa parte il Genoa è una delle società più attive. Quest’anno diversi nuovi innesti si sono ben comportati, su tutti Zappacosta e Strootman, ma difficilmente Preziosi si accontenterà. Ed è così che per la prossima stagione si sta pensando a Junior Messias, il fantasista del Crotone, che quest’anno ha fatto un po’ l’attaccante e un po’ la mezzala e ha collezionato già 8 gol e 3 assist, ma non solo lui. Il Secolo XIX quest’oggi propone anche un gradito ritorno: si tratterebbe di quel Juraj Kucka che era stato portato in Italia proprio dai rossoblù nel 2011 e potrebbe voler rimanere ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Spuntano due importanti indiscrezioni di mercato per ildell’anno prossimo: il nome è quello di di Juniorma non solo Si sa, quando si parla dida diversi anni a questa parte ilè una delle società più attive. Quest’anno diversi nuovi innesti si sono ben comportati, su tutti Zappacosta e Strootman, ma difficilmente Preziosi si accontenterà. Ed è così che per la prossima stagione si sta pensando a Junior, il fantasista del Crotone, che quest’anno ha fatto un po’ l’attaccante e un po’ la mezzala e ha collezionato già 8 gol e 3 assist, ma non solo lui. Il Secolo XIX quest’oggi propone anche un: si tratterebbe di quel Juraj Kucka che era stato portato in Italia proprio dai rossoblù nel 2011 e potrebbe voler rimanere ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Giudice Sportivo Serie A: tutti gli squalificati per la 33esima giornata Si tratta di Mandragora (Torino), Schouten (Bologna), Acerbi (Lazio), Ceccherini (Hellas Verona), Marin (Cagliari), Musso (Udinese), Pandev (Genoa) e Verdi (Torino).

Dalle stelle alle stalle: Milan, fallimento planetario C'era una volta il primo posto, c'era una volta il Milan . Altra caduta, altro fallimento, forse quei pareggi in casa con Parma e Genoa avrebbero dovuto dare dei segnali, forse la sconfitta interna con la Juve e quella esterna con lo Spezia avrebbero dovuto allarmare il pianeta rossonero . Ci siamo illusi, anche quest'anno che ...

Calciomercato Genoa: Messias e un gradito ritorno nel mirino Calcio News 24 Genoa, Preziosi pesca dalle ‘quasi’ retrocesse | Grande ritorno! Il Genoa di Ballardini sta lottando per la salvezza, ma nel frattempo guarda anche al futuro: occhi su Messias e Kucka ...

Calciomercato Genoa, c’è un ostacolo per trattenere Zappacosta Commenta per primo Il Genoa vuole trattenere Davide Zappacosta e il Chelsea non intende riportarlo in Inghilterra: tuttavia, evidenzia Il Secolo XIX, l’ingaggio da 2 milioni di euro a stagione è un os ...

