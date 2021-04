Calcio: la Serie B torna su Sky, acquisiti i diritti tv per il triennio 2021/2024 (Di martedì 27 aprile 2021) Milano, 27 apr. - (Adnkronos) - La Serie B torna su Sky. La pay tv ha infatti acquisito, aderendo all'offerta al mercato non esclusiva pubblicata dalla Lega Serie B, i diritti di trasmissione di tutte le partite del Campionato per le stagioni 2021/2024, con 380 match stagionali, oltre a play off e play out. Su Sky Sport e NOW, tornano così le emozioni uniche del Campionato di Serie B. Fino al 2024, Sky offrirà al torneo il massimo della visibilità e una copertura d'eccezione, con approfondimenti, rubriche, studi dedicati e il top della tecnologia. Su Sky anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, gli speciali e le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport. Un racconto di altissimo livello che vedrà ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Milano, 27 apr. - (Adnkronos) - Lasu Sky. La pay tv ha infatti acquisito, aderendo all'offerta al mercato non esclusiva pubblicata dalla LegaB, idi trasmissione di tutte le partite del Campionato per le stagioni, con 380 match stagionali, oltre a play off e play out. Su Sky Sport e NOW,no così le emozioni uniche del Campionato diB. Fino al, Sky offrirà al torneo il massimo della visibilità e una copertura d'eccezione, con approfondimenti, rubriche, studi dedicati e il top della tecnologia. Su Sky anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, gli speciali e le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport. Un racconto di altissimo livello che vedrà ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Diritti tv: la Serie B torna su Sky La Serie B torna su Sky. La pay - tv di Comcast ha infatti acquisito i diritti di trasmissione di tutte le partite del Campionato di Serie BKT per le stagioni 2021/2024, con 380 match stagionali, oltre a play off e play out. "L'adesione è arrivata sia per il pacchetto relativo alle piattaforme digitale satellitare e digitale ...

UFFICIALE – Triennio della serie B verranno trasmesse da Sky La Serie B torna su Sky che ha acquisito ... con le loro grandi tifoserie e alcune delle piazze che hanno scritto la storia del nostro calcio.

