Basket femminile, semifinale Playoff A1 2020/2021: Schio vince gara-1, Ragusa battuta in rimonta

La Famila Weber Schio vince col punteggio di 66-68 contro la Passalacqua Ragusa in gara-1 della semifinale Playoff Serie A1 2020/2021 di Basket femminile. Le iblee si sono portate subito in vantaggio, mantenendolo fino al terzo quarto. Poi le venete hanno trovato la forza di reagire, firmando il sorpasso e resistendo nel finale al tentativo di recupero avversario. Schio ottiene così un bel successo in rimonta nella sfida che apre la serie, in attesa di gara-2 sul campo di casa il 30 aprile (ore 19.30). Di seguito cronaca e tabellino del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE DEI Playoff IL CALENDARIO DEI Playoff CRONACA – IN ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile Il Professor Paratore, egiziano e italiano: salvato dal flauto e protagonista alle Olimpiadi Dal 1955 al 1957 ha allenato la Nazionale Femminile italiana e poi anche la Maschile per 11 anni, ... Nel cortile c'erano due campi di basket in terra battuta". In Egitto, negli Anni venti non esisteva ...

Il saluto del Banco di Sardegna alle Dinamo Women Il Banco di Sardegna valorizza il talento femminile anche al suo interno, dove il personale femminile è ben rappresentato anche nei ruoli di maggior responsabilità". Giuseppe Cuccurese ha voluto ...

Basket femminile: parte la Coppa Italia - Infovercelli24.it InfoVercelli24.it Basket C Silver – Ferentino domani il recupero con Valmontone ed è prima da sola Il Basket Ferentino domina il secondo tempo contro Valmontone e resta l’unica imbattuta nel Girone A. Grande affermazione degli amaranto nello scontro al vertice contro la Virtus Valmontone. Sfida in ...

A1 Femminile - Il saluto del Banco di Sardegna alle Dinamo Women Nel Palazzo della Direzione Generale del Banco di Sardegna, in Piazzetta Banco di Sardegna a Sassari, il Direttore generale Giuseppe Cuccurese ha voluto incontrare la Dinamo Femminile prima ...

