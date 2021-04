ATP Monaco 2021 | risultati 27 aprile | Pablo Cuevas per Casper Ruud | cadono Lajovic e Sebastian Korda

(Di martedì 27 aprile 2021) L’ATP 250 divede completarsi il quadro del primo turno del tabellone. Giornata favorevole per i tedeschi, con tre giocatori su quattro impegnati sul rosso di casa che avanzano al secondo turno. L’unico che non riesce nell’intento è Philipp Kohlschreiber, vincitore per tre volte in Baviera e nel torneo con una wild card, ma lascia il passo ad un altro teutonico, il numero 54 del mondo Dominik Koepfer, in tre set. Per il classe 1994 ci sarà un altro derby da affrontare con Jan-Lennart Struff che supera di slancio lo slovacco Andrej Martin, mentre Yannick Hanfmann ha bisogno del tie-break del terzo set per aver ragione del giapponese Taro Daniel, semifinalista contro Matteo Berrettini nel torneo di Belgrado; la wild card si regala così la sfida contro Filip Krajinovic, numero 4 del seeding e titolare di un bye., ...

Il programma e l' ordine di gioco del torneo di Monaco di Baviera 2021, che si disputa sulla terra rossa in Germania, per qual che concerne la giornata di mercoledì 28 aprile. Nessun azzurro al via in questo torneo tedesco francamente privo. Tennis | ATP, Featured | Esordio convincente per Marco Cecchinato nel "Millennium Estoril Open", torneo ATP 250 che si sta disputando sulla terra rossa dell'Estoril, in