AstraZeneca, Ue: nessuna decisione su causa, tutte opzioni aperte (Di martedì 27 aprile 2021) Possibile che una decisione venga presa venerdì in una riunione dello Steering Board, il comitato direttivo in cui siedono i rappresentanti degli Stati membri e la Commissione. L’azione legale era stata annunciata dal ministro della Sanità irlandese. Ma l’azienda precisa: “Non ne siamo a conoscenza”. Non è stata ancora presa una decisione finale sull’azione legale contro AstraZeneca. E’ allo stato, a quanto risulta a Bruxelles, ciò che la Commissione ha detto nel Midday briefing. Questo non vuol dire che non verrà avviata: le valutazioni sono in corso ed è possibile che una decisione venga presa domani in una riunione dello Steering Board, il comitato direttivo in cui siedono i rappresentanti degli Stati membri e la Commissione, comitato che ha coordinato l’intera campagna vaccinale. La Commissione sembrava ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021) Possibile che unavenga presa venerdì in una riunione dello Steering Board, il comitato direttivo in cui siedono i rappresentanti degli Stati membri e la Commissione. L’azione legale era stata annunciata dal ministro della Sanità irlandese. Ma l’azienda precisa: “Non ne siamo a conoscenza”. Non è stata ancora presa unafinale sull’azione legale contro. E’ allo stato, a quanto risulta a Bruxelles, ciò che la Commissione ha detto nel Midday briefing. Questo non vuol dire che non verrà avviata: le valutazioni sono in corso ed è possibile che unavenga presa domani in una riunione dello Steering Board, il comitato direttivo in cui siedono i rappresentanti degli Stati membri e la Commissione, comitato che ha coordinato l’intera campagna vaccinale. La Commissione sembrava ...

Advertising

Grazia00049007 : @degobbidaniela X Pasqua ho fatto astrazeneca ( prima dose ) nessuna reazione - crudarealt1 : Non solo AstraZeneca. A dover aggiornare il bugiardino c'è anche Pfizer. - giovann58134961 : - LuLY26852317 : @M_Fedriga ah lei ha visto come hanno gestito i ristoranti quando hanno aperto ? Tavoli attaccati,nessun richiesta… - bembo_anna : RT @WitCronache: #Astrazeneca, #Ema: “i benefici superano i rischi, al momento non c’è nessuna evidenza che il #vaccino sia la causa di que… -