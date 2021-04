Apple M2 | ci siamo | entra in produzione la seconda generazione di SoC Apple

Leggi su computermagazine

(Di martedì 27 aprile 2021)M2: ci. I nuovi processori appartenenti alla famigliaSilicon, prodotti e distribuiti da, sonoti in. Alimenteranno i nuovi MacBook Pro e usciranno in concomitanza con gli stessi. Le specifiche tecniche diM1Sembra ieri il giorno in cuiha presentato al mondo i suoi nuovi processori M1, basati su SoC e approdati sui MacBook Pro, Air e Mini di nuova. Il processore ha soppiantato Intel da uno strapotere che è perdurato diversi anni e per diverse generazioni di computer made in. Con l’arrivo di M1non solo ha ...