Anna Oxa | Quando l’arte non è solo apparenza

(Di martedì 27 aprile 2021) Il 28 aprileOxa compie 60 anni. Un bel traguardo per un’artista che ha attraversato il mondo della musica, creando una metamorfosi tale da arricchirsi interiormente ed arricchire quanti la vogliono stare ad ascoltare. Certo, che oggiOxa è diversa dalla ragazza che cantava “Un’emozione da poco” come lo è dalla donna che cantava “a Lei”. Un essere umano cresce inevitabilmente e un’artista lo fa in una maniera che è più evidente. C’è chi invece di migliorare peggiora, ma non è il caso della Oxa. Ci sono stati anni in cui appariva così algida, distaccata, tanto da sembrare inavvicinabile. Oggi a 60 anniOxa è una donna vera, completa che si è guardata dentro e ha scoperto un mondo. Senza rinnegare il passato, ma come lei stessa ci tiene a dire “Mi sono divorziata e mi parlate dei miei mariti, non sapete staccarvi dalle ...