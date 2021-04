Wisdom Amey: Mihajlovic pronto a lanciare un altro baby tra i grandi (Di lunedì 26 aprile 2021) Wisdom Amey potrebbe essere il prossimo gioiellino lanciato nel mondo dei grandi da Sinisa Mihajlovic. Chi è il talento del Bologna? Sinisa Mihajlovic non ha certo paura di lanciare i giovani. Lo ha sempre dimostrato, basti pensare al fatto che Gigio Donnarumma deve l’esordio col Milan proprio a lui. Il tecnico del Bologna sta dunque preparando l’ennesima mossa sulla falsa riga di quanto fatto con il portiere dei rossoneri. Questa volta l’anno di nascita lascia di sasso: si tratta di Wisdom Amey, classe 2005. Mihajlovic, come riportato da “TMW“, ha spiegato: “Ora sono cornuto e mazziato, abbiamo fuori anche Dominguez: troveremo qualche giocatore da mandare in campo. Qui abbiamo un ragazzo del 2005 che è bravo, lo faremo ... Leggi su zon (Di lunedì 26 aprile 2021)potrebbe essere il prossimo gioiellino lanciato nel mondo deida Sinisa. Chi è il talento del Bologna? Sinisanon ha certo paura dii giovani. Lo ha sempre dimostrato, basti pensare al fatto che Gigio Donnarumma deve l’esordio col Milan proprio a lui. Il tecnico del Bologna sta dunque preparando l’ennesima mossa sulla falsa riga di quanto fatto con il portiere dei rossoneri. Questa volta l’anno di nascita lascia di sasso: si tratta di, classe 2005., come riportato da “TMW“, ha spiegato: “Ora sono cornuto e mazziato, abbiamo fuori anche Dominguez: troveremo qualche giocatore da mandare in campo. Qui abbiamo un ragazzo del 2005 che è bravo, lo faremo ...

